***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.02.2020 16:57
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817643
BIST
17:29121.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -901,27
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.287
17:296,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0473
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0351
En Düşük
5,9771
17:296,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6199
En Düşük
6,5576
17:29303,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,29
|Açılış
|: 303,88
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
304,13
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.487.194
|% 19,97
|
|ARENA
|13,00
|56.942.696
|% 18,07
|
|AYCES
|11,59
|6.024.006
|% 14,98
|
|LINK
|33,92
|33.361.800
|% 14,91
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|DOKTA
|54,45
|73.493.290
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|BALAT
|1,85
|175.231
|% -4,64
|
|THYAO
|14,53
|920.101.708
|% -1,42
|
|GUSGR
|2,83
|653.898.472
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|439.715.650
|% -0,34
|
|SODA
|6,53
|369.729.869
|% 2,35
|
|GARAN
|12,08
|340.042.847
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,24
|298.234.708
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,83
|653.898.472
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|439.715.650
|% -0,34
|
|ODAS
|2,24
|269.098.740
|% -0,44
|
|YKBNK
|3,13
|331.309.037
|% -0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7622
|7,8011
|% 0,59
|
|Frank
|6,1411
|6,1781
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5995
|1,6075
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|4,49
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,67
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|4,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|8,07
|
|Yarım
|963
|988
|3,91
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,45
|54,45
|-0,48
|