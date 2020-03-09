***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 16:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825448
BIST
16:14104.283
En Yüksek
|Değişim
|: -4,85%
|| -5.317,47
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
16:146,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,1110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
16:147,0121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1278
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
16:14330,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 2,83
|Açılış
|: 330,56
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|66.526.552
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,96
|10.438.036
|% 7,44
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|OYAYO
|6,61
|6.587.716
|% -14,93
|
|TGSAS
|4,61
|2.297.134
|% -14,79
|
|ARSAN
|4,25
|14.879.123
|% -14,66
|
|VAKKO
|5,17
|49.701.723
|% -14,26
|
|AYCES
|8,59
|1.377.903
|% -13,93
|
|THYAO
|10,71
|716.568.113
|% -3,86
|
|ASELS
|28,22
|497.502.162
|% -5,43
|
|GARAN
|9,48
|273.407.411
|% -5,48
|
|TUPRS
|93,05
|206.858.155
|% -1,79
|
|YKBNK
|2,30
|195.289.071
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,28
|127.239.394
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,30
|195.289.071
|% -5,35
|
|ODAS
|1,93
|143.402.950
|% -6,76
|
|KARSN
|1,75
|120.111.636
|% -5,41
|
|THYAO
|10,71
|716.568.113
|% -3,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9815
|8,0215
|% 0,90
|
|Frank
|6,5782
|6,6178
|% 1,86
|
|Riyal
|1,6225
|1,6306
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|9,59
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,15
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|18,33
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|8,87
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|-10,04
|