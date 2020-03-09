***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.03.2020 16:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825443
BIST
15:57104.349
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -5.251,63
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.046
15:576,1115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,1110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:577,0035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1192
|Açılış
|: 6,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:57329,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,88
|Açılış
|: 329,60
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|65.077.190
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|23,96
|10.149.481
|% 7,44
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|AVGYO
|1,95
|25.676.791
|% 3,17
|
|OYAYO
|6,61
|6.577.583
|% -14,93
|
|AYCES
|8,55
|1.054.741
|% -14,33
|
|SNKRN
|2,16
|311.506
|% -13,60
|
|VAKKO
|5,22
|47.349.189
|% -13,43
|
|ARSAN
|4,32
|14.310.776
|% -13,25
|
|THYAO
|10,73
|697.738.811
|% -3,68
|
|ASELS
|28,30
|483.405.332
|% -5,16
|
|GARAN
|9,49
|266.844.985
|% -5,38
|
|TUPRS
|93,15
|203.721.441
|% -1,69
|
|YKBNK
|2,30
|186.785.973
|% -5,35
|
|IHLGM
|1,28
|124.368.620
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,30
|186.785.973
|% -5,35
|
|ODAS
|1,94
|141.630.775
|% -6,28
|
|KARSN
|1,75
|118.170.614
|% -5,41
|
|THYAO
|10,73
|697.738.811
|% -3,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9907
|8,0308
|% 1,02
|
|Frank
|6,5666
|6,6062
|% 1,68
|
|Riyal
|1,6227
|1,6308
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|6,26
|
|Altın Gr.
|330
|330
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.180
|2.213
|12,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,45
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|8,44
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,22
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|34,73
|34,73
|-10,54
|
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