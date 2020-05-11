***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 10:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843977
BIST
12:0198.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 397,57
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:017,0903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:017,6722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:01388,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 388,58
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.528.156
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.871.508
|% 9,98
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,53
|40.798.127
|% -6,99
|
|RAYSG
|6,60
|1.529.641
|% -6,91
|
|KRDMA
|3,03
|33.034.618
|% -6,19
|
|ISFIN
|3,85
|465.755.365
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,38
|304.917.799
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,43
|260.939.472
|% 9,48
|
|GARAN
|7,85
|238.654.689
|% -0,13
|
|MGROS
|30,98
|204.515.238
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,38
|304.917.799
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,85
|465.755.365
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,11
|82.310.603
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|113.432.636
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|178.979.408
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7420
|8,7859
|% -0,25
|
|Frank
|7,2576
|7,3013
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8818
|1,8912
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|