***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 10:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843980
BIST
11:5798.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 375,84
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:577,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:577,6696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:57388,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,51
|Açılış
|: 388,54
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.513.694
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GLRYH
|18,40
|1.855.474
|% 9,98
|
|RAYSG
|6,54
|1.512.267
|% -7,76
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,53
|39.622.363
|% -6,99
|
|ERSU
|4,93
|7.617.422
|% -6,10
|
|ISFIN
|3,84
|463.595.064
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|302.621.773
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,49
|252.147.419
|% 9,94
|
|GARAN
|7,85
|232.487.657
|% -0,13
|
|MGROS
|30,94
|202.340.352
|% 4,32
|
|KRDMD
|2,38
|302.621.773
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|463.595.064
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,11
|81.968.958
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|113.378.350
|% 1,91
|
|PETKM
|3,70
|178.251.303
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7398
|8,7836
|% -0,27
|
|Frank
|7,2553
|7,2990
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8813
|1,8907
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,55
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.546
|-23,10
|
|Tam
|2.566
|2.612
|-23,70
|
|Yarım
|1.252
|1.277
|-11,60
|
|Çeyrek
|624
|639
|-5,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|-0,77
|
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