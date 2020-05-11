***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 11:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844002
BIST
12:1998.255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 410,09
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:197,0883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:197,6745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:19388,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 388,40
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGHL
|3,74
|7.861.531
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.250.646
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.656.777
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|KRDMB
|2,52
|42.914.518
|% -7,35
|
|KRDMA
|3,00
|36.574.569
|% -7,12
|
|GLBMD
|2,88
|8.402.580
|% -6,49
|
|ISFIN
|3,84
|477.640.437
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|312.986.717
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,44
|276.921.565
|% 9,56
|
|GARAN
|7,86
|255.959.402
|% 0,00
|
|MGROS
|31,10
|240.090.852
|% 4,86
|
|KRDMD
|2,38
|312.986.717
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|477.640.437
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,11
|84.479.483
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|116.065.580
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|182.134.329
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7391
|8,7830
|% -0,28
|
|Frank
|7,2560
|7,2997
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8814
|1,8908
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|1,98
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,90
|
|Tam
|2.570
|2.616
|-19,50
|
|Yarım
|1.254
|1.279
|-9,50
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|-1,17
|