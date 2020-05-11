***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 11:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844004
BIST
12:1998.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 408,55
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
12:197,0883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
12:197,6745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
12:19388,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 388,40
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DAGHL
|3,74
|7.855.345
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|9.631.892
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.217.206
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|RAYSG
|6,61
|1.603.991
|% -6,77
|
|KRDMB
|2,54
|42.701.564
|% -6,62
|
|KRDMA
|3,02
|36.106.528
|% -6,50
|
|ISFIN
|3,85
|475.212.184
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,38
|312.337.768
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,39
|275.407.372
|% 9,18
|
|GARAN
|7,86
|253.035.063
|% 0,00
|
|MGROS
|31,28
|233.957.623
|% 5,46
|
|KRDMD
|2,38
|312.337.768
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,85
|475.212.184
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,11
|84.273.605
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|115.879.207
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|181.858.681
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7376
|8,7814
|% -0,30
|
|Frank
|7,2536
|7,2973
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8814
|1,8909
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|1,85
|
|Altın Gr.
|388
|388
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.545
|-23,90
|
|Tam
|2.565
|2.611
|-24,60
|
|Yarım
|1.252
|1.276
|-12,00
|
|Çeyrek
|624
|638
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|-1,01
|