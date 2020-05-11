***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.05.2020 10:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843975
BIST
11:4798.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 246,31
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:477,0898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:477,6722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:47389,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,98
|Açılış
|: 389,01
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.437.361
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.828.437
|% 9,98
|
|KRDMA
|2,97
|28.447.823
|% -8,05
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|KRDMB
|2,51
|38.779.954
|% -7,72
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,94
|29.647.810
|% -6,79
|
|ISFIN
|3,85
|455.339.214
|% 8,45
|
|KRDMD
|2,37
|298.981.733
|% -2,47
|
|ALKIM
|14,49
|243.235.958
|% 9,94
|
|GARAN
|7,86
|214.912.528
|% 0,00
|
|MGROS
|30,90
|188.137.296
|% 4,18
|
|KRDMD
|2,37
|298.981.733
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,85
|455.339.214
|% 8,45
|
|IHLGM
|1,11
|80.831.460
|% 0,91
|
|ISGYO
|1,60
|112.650.791
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|172.130.655
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7384
|8,7822
|% -0,29
|
|Frank
|7,2552
|7,2989
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8825
|1,8919
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,55
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.546
|-23,10
|
|Tam
|2.566
|2.612
|-23,70
|
|Yarım
|1.252
|1.277
|-11,60
|
|Çeyrek
|624
|639
|-5,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,20
|30,20
|-0,77
|