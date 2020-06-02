***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.06.2020 14:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848487
BIST
16:54107.854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 588,07
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
16:546,7288
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -0,0812
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7176
16:547,5331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
16:54377,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -3,67
|Açılış
|: 377,27
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
376,53
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.530.553
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|MRSHL
|76,50
|24.328.119
|% 9,99
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|RTALB
|21,02
|72.758.807
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.280.877
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,25
|38.176.382
|% -7,09
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,56
|1.370.743.154
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,73
|1.051.859.430
|% 7,45
|
|GARAN
|8,04
|891.470.672
|% 0,50
|
|THYAO
|12,62
|670.588.150
|% -1,10
|
|AFYON
|3,03
|522.775.083
|% 7,45
|
|EKGYO
|1,73
|1.051.859.430
|% 7,45
|
|AFYON
|3,03
|522.775.083
|% 7,45
|
|MNDRS
|2,40
|385.667.978
|% 2,56
|
|IHLGM
|1,30
|179.784.424
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,39
|326.851.070
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4225
|8,4648
|% -0,66
|
|Frank
|6,9718
|7,0138
|% -1,21
|
|Riyal
|1,7886
|1,7976
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|3,53
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.484
|-25,00
|
|Tam
|2.517
|2.548
|-33,40
|
|Yarım
|1.228
|1.248
|-16,40
|
|Çeyrek
|614
|624
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,00
|39,00
|0,68
|