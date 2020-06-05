***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 16:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849503
BIST
16:53110.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 839,39
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
16:536,7812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0284
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7832
En Düşük
6,7351
16:537,6591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
16:53366,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -5,69
|Açılış
|: 366,54
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.153.659
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|3.373.535
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|274.052
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.495.508
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|IZTAR
|4,79
|4.549.627
|% -9,96
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.190.976
|% -9,84
|
|GARAN
|8,24
|1.160.380.360
|% 1,23
|
|THYAO
|12,74
|768.986.778
|% 1,19
|
|TUPRS
|89,15
|465.401.516
|% 3,00
|
|PETKM
|3,80
|380.436.876
|% -1,55
|
|ASELS
|31,86
|365.935.935
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,64
|236.648.341
|% -1,20
|
|GARAN
|8,24
|1.160.380.360
|% 1,23
|
|PETKM
|3,80
|380.436.876
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,34
|122.646.218
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,23
|110.535.203
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5718
|8,6148
|% 1,09
|
|Frank
|7,0024
|7,0446
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-30,45
|
|Altın Gr.
|366
|367
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.410
|-37,40
|
|Tam
|2.450
|2.476
|-42,20
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-18,80
|
|Çeyrek
|598
|605
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,37
|17,39
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|2,04
|