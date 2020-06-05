***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:00
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849504
BIST
16:52110.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 852,11
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
16:526,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7832
En Düşük
6,7351
16:527,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
16:52366,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -5,60
|Açılış
|: 366,54
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.017.765
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|3.373.129
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|274.052
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.306.335
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|IZTAR
|4,79
|4.549.627
|% -9,96
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.141.487
|% -9,84
|
|GARAN
|8,23
|1.148.398.847
|% 1,11
|
|THYAO
|12,76
|761.989.850
|% 1,35
|
|TUPRS
|89,25
|456.946.762
|% 3,12
|
|PETKM
|3,80
|379.922.989
|% -1,55
|
|ASELS
|31,88
|363.186.311
|% 0,63
|
|GARAN
|8,23
|1.148.398.847
|% 1,11
|
|EKGYO
|1,65
|228.353.094
|% -0,60
|
|PETKM
|3,80
|379.922.989
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,34
|122.560.366
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,24
|110.476.230
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5724
|8,6153
|% 1,09
|
|Frank
|6,9991
|7,0413
|% -0,55
|
|Riyal
|1,7996
|1,8087
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-33,61
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,34
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,77
|41,77
|1,79
|