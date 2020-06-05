***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:01
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849505
BIST
16:53110.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 858,12
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
16:536,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7832
En Düşük
6,7351
16:537,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
16:53366,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -5,60
|Açılış
|: 366,54
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.017.765
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|3.373.129
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|274.052
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.306.335
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|IZTAR
|4,79
|4.549.627
|% -9,96
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.141.487
|% -9,84
|
|BIMAS
|69,20
|312.758.293
|% 0,29
|
|MPARK
|17,47
|272.502.933
|% 7,51
|
|EKGYO
|1,65
|228.353.094
|% -0,60
|
|HALKB
|5,58
|158.411.789
|% 0,36
|
|TTKOM
|7,68
|136.160.928
|% 1,05
|
|EKGYO
|1,65
|228.353.094
|% -0,60
|
|IHLGM
|1,34
|122.560.366
|% -0,74
|
|CEMAS
|1,24
|110.476.230
|% 0,81
|
|ODAS
|2,03
|121.661.824
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,47
|78.384.766
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5688
|8,6117
|% 1,05
|
|Frank
|7,0031
|7,0453
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.682
|-32,59
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.410
|-37,40
|
|Tam
|2.450
|2.477
|-42,10
|
|Yarım
|1.195
|1.211
|-18,70
|
|Çeyrek
|598
|605
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,33
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,77
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|1,86
|