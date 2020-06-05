***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:02
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849510
BIST
17:21110.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 825,90
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:216,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
17:217,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:21366,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -5,83
|Açılış
|: 366,31
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
365,80
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|278.946
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.469.070
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.856.409
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|45.556.755
|% 9,98
|
|FRIGO
|17,75
|891.356
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|16.777.249
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,21
|7.759.063
|% -7,42
|
|GARAN
|8,24
|1.245.199.801
|% 1,23
|
|THYAO
|12,72
|800.007.109
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,55
|503.911.946
|% 3,47
|
|ASELS
|31,84
|397.849.988
|% 0,51
|
|PETKM
|3,79
|391.444.044
|% -1,81
|
|GARAN
|8,24
|1.245.199.801
|% 1,23
|
|EKGYO
|1,64
|243.779.094
|% -1,20
|
|PETKM
|3,79
|391.444.044
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,33
|130.407.166
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|114.292.388
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5756
|8,6186
|% 1,13
|
|Frank
|7,0067
|7,0489
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8000
|1,8090
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|