***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849576
BIST
17:42110.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 562,02
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:426,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0332
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7868
En Düşük
6,7351
17:427,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0190
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:42365,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -6,74
|Açılış
|: 365,51
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.667.249
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|281.338
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.881.048
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|259.740.797
|% 9,98
|
|RTALB
|18,73
|45.573.875
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|17.775.174
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,26
|7.858.281
|% -7,15
|
|GARAN
|8,27
|1.432.440.482
|% 1,60
|
|THYAO
|12,73
|859.483.749
|% 1,11
|
|TUPRS
|89,10
|565.884.507
|% 2,95
|
|ASELS
|31,82
|423.426.943
|% 0,44
|
|PETKM
|3,78
|415.871.496
|% -2,07
|
|GARAN
|8,27
|1.432.440.482
|% 1,60
|
|EKGYO
|1,64
|250.509.181
|% -1,20
|
|PETKM
|3,78
|415.871.496
|% -2,07
|
|IHLGM
|1,33
|132.426.572
|% -1,48
|
|CEMAS
|1,24
|116.119.313
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5981
|8,6412
|% 1,40
|
|Frank
|7,0108
|7,0530
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8015
|1,8105
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|-39,23
|
|Altın Gr.
|366
|366
|-5,74
|
|Cumhuriyet
|2.379
|2.409
|-38,70
|
|Tam
|2.448
|2.475
|-43,50
|
|Yarım
|1.195
|1.210
|-19,40
|
|Çeyrek
|597
|605
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,27
|17,30
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|2,05
|