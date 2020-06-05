***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.06.2020 17:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849580
BIST
17:55110.039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 501,86
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
17:556,7868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7872
En Düşük
6,7351
17:557,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
17:55365,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -6,82
|Açılış
|: 365,32
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|79,75
|41.691.573
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.882.617
|% 10,00
|
|BAYRK
|3,96
|283.698
|% 10,00
|
|KARTN
|493,50
|37.138.583
|% 9,98
|
|GEREL
|4,63
|274.194.887
|% 9,98
|
|ETILR
|2,70
|189.379
|% -10,00
|
|YONGA
|24,38
|336.883
|% -9,97
|
|SERVE
|4,30
|768.278
|% -9,85
|
|TSPOR
|4,49
|18.073.328
|% -9,84
|
|SRVGY
|17,24
|7.879.515
|% -7,26
|
|GARAN
|8,28
|1.452.731.864
|% 1,72
|
|THYAO
|12,75
|883.219.574
|% 1,27
|
|TUPRS
|89,15
|577.005.553
|% 3,00
|
|ASELS
|31,88
|433.313.678
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|429.385.425
|% -2,33
|
|GARAN
|8,28
|1.452.731.864
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,63
|251.958.842
|% -1,81
|
|PETKM
|3,77
|429.385.425
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,32
|134.626.751
|% -2,22
|
|CEMAS
|1,24
|117.027.999
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6030
|8,6461
|% 1,45
|
|Frank
|7,0162
|7,0584
|% -0,31
|
|Riyal
|1,8009
|1,8099
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-37,59
|
|Altın Gr.
|365
|365
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|2.370
|2.400
|-47,60
|
|Tam
|2.439
|2.466
|-52,60
|
|Yarım
|1.190
|1.205
|-23,90
|
|Çeyrek
|595
|603
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,31
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,77
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|2,00
|