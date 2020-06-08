Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.06.2020 09:28
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aylık Portföy Dağılım Raporu 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849767


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:08110.793
Değişim :  0,70% |  771,47
Açılış :  110.332  
Önceki Kapanış :  110.022  
En Yüksek
110.934 En Düşük
110.157
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 3,08 46.453.646 % 10,00  
RTALB 20,60 6.530.983 % 9,98  
LUKSK 14,88 989.341 % 9,98  
MAALT 87,70 23.649.045 % 9,97  
AYCES 34,52 1.438.388 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5739 8,6169 % 0,34  
Frank 7,0143 7,0566 % 0,19  
Riyal 1,8005 1,8095 % 0,23  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.697 11,19  
Altın Gr. 369 369 2,67  
Cumhuriyet 2.397 2.433 -14,90  
Tam 2.468 2.511 -8,00  
Yarım 1.204 1.220 -9,30  
Çeyrek 602 610 -4,70  
Gümüş.Ons 17,68 17,71 0,27  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,06  
B. Petrol 42,95 42,95 0,65  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru