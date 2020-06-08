***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2020 09:28
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849767
BIST
11:08110.793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 771,47
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.934
En Düşük
110.157
11:086,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7823
En Düşük
6,7485
11:087,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:08369,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,06
|Açılış
|: 369,86
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|46.453.646
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.530.983
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|989.341
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|23.649.045
|% 9,97
|
|AYCES
|34,52
|1.438.388
|% 9,94
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,40
|471.505.090
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,72
|363.570.566
|% 4,88
|
|THYAO
|12,82
|298.236.872
|% 0,79
|
|GSRAY
|3,65
|237.949.735
|% 4,58
|
|TUPRS
|90,95
|216.784.227
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,72
|363.570.566
|% 4,88
|
|GSRAY
|3,65
|237.949.735
|% 4,58
|
|GARAN
|8,40
|471.505.090
|% 1,33
|
|GSDHO
|1,83
|63.854.235
|% 1,67
|
|PETKM
|3,81
|127.950.979
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5739
|8,6169
|% 0,34
|
|Frank
|7,0143
|7,0566
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|11,19
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.433
|-14,90
|
|Tam
|2.468
|2.511
|-8,00
|
|Yarım
|1.204
|1.220
|-9,30
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,95
|42,95
|0,65
|