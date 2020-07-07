***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2020 19:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856250
BIST
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,91
|Açılış
|: 395,65
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.286.366
|% 9,98
|
|YAPRK
|12,05
|15.540.712
|% 9,95
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EGCEY
|1,07
|731.754
|% -6,14
|
|CRDFA
|4,24
|3.295.263
|% -5,15
|
|ISBIR
|1.358,50
|1.159.917
|% -5,00
|
|UZERB
|4,86
|84.796
|% -4,71
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|TKFEN
|18,01
|1.515.961.121
|% 1,12
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|OYAKC
|9,87
|583.216.701
|% 6,70
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|ADESE
|2,15
|218.759.122
|% -0,92
|
|OYAKC
|9,87
|583.216.701
|% 6,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5947
|8,6378
|% 0,58
|
|Frank
|7,2565
|7,3002
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8230
|1,8321
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,24
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|12,90
|
|Tam
|2.638
|2.651
|13,20
|
|Yarım
|1.281
|1.297
|6,50
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,01
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,31
|
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