BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5956
|8,6387
|% 0,59
|Frank
|7,2596
|7,3033
|% 0,10
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% -0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|11,45
|Altın Gr.
|396
|396
|2,01
|Cumhuriyet
|2.561
|2.582
|11,40
|Tam
|2.636
|2.650
|11,70
|Yarım
|1.281
|1.296
|5,70
|Çeyrek
|640
|649
|2,90
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|0,05
|Gümüş Gr.
|4,03
|4,04
|0,01
|B. Petrol
|43,40
|43,40
|0,30
Seans Raporu
- 17:59ORGE Yüzde 9.91 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 063, 248 adet işlem
- 17:58PEKGY Yüzde 6.15 oranında artışla 9.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 040, 308 adet işlem
- 17:57ADEL Yüzde 7.81 oranında artışla 17.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 281, 357 adet işlem
- 17:56 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, THYAO
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1080, 04 artarak (% 0.99 ) 110, 524