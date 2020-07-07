***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2020 19:37
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856253
BIST
11:24119.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 534,48
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:246,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8662
En Düşük
6,8525
11:247,7538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:24396,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,88
|Açılış
|: 396,86
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,21
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.964.839
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.761.250
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.640.755
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.859.114
|% 9,83
|
|KENT
|830,40
|21.442.061
|% 9,55
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,99
|57.284.181
|% -5,73
|
|SILVR
|4,11
|6.318.880
|% -4,86
|
|TSPOR
|7,26
|108.644.488
|% -4,60
|
|DOBUR
|16,59
|617.738
|% -4,60
|
|EKGYO
|2,28
|1.052.805.718
|% 1,79
|
|PETKM
|4,37
|580.799.589
|% -1,13
|
|TKFEN
|18,53
|435.534.167
|% 2,89
|
|SISE
|6,38
|435.362.008
|% -1,69
|
|GARAN
|8,24
|423.511.871
|% -0,96
|
|EKGYO
|2,28
|1.052.805.718
|% 1,79
|
|PETKM
|4,37
|580.799.589
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,93
|244.587.605
|% 2,66
|
|TRKCM
|4,35
|405.109.367
|% 3,08
|
|TSKB
|1,33
|95.862.074
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5857
|8,6288
|% 0,08
|
|Frank
|7,2641
|7,3079
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,02
|
|Altın Gr.
|396
|397
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.568
|2.589
|4,60
|
|Tam
|2.643
|2.656
|4,70
|
|Yarım
|1.284
|1.299
|2,30
|
|Çeyrek
|642
|650
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,16
|
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