***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2020 19:47
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856269
BIST
11:27119.995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 656,14
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:276,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
11:277,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7559
En Düşük
7,7149
11:27397,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,13
|Açılış
|: 397,10
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
397,21
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|10,68
|3.761.304
|% 9,99
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|IZFAS
|2,85
|1.095.071
|% 7,95
|
|MPARK
|22,86
|171.293.399
|% 6,72
|
|TDGYO
|5,36
|9.306.284
|% 5,30
|
|IDEAS
|3,94
|38.276
|% -3,90
|
|BAYRK
|7,22
|1.787.697
|% -3,22
|
|MTRYO
|2,77
|10.630.673
|% -2,46
|
|CEOEM
|4,22
|3.727.742
|% -2,09
|
|KRGYO
|3,42
|770.520
|% -1,72
|
|IHLGM
|1,93
|250.985.662
|% 2,66
|
|MPARK
|22,86
|171.293.399
|% 6,72
|
|OYAKC
|9,72
|143.103.685
|% -1,52
|
|NATEN
|26,56
|73.119.783
|% 0,38
|
|SMART
|9,20
|34.843.095
|% 3,72
|
|IHLGM
|1,93
|250.985.662
|% 2,66
|
|OYAKC
|9,72
|143.103.685
|% -1,52
|
|MPARK
|22,86
|171.293.399
|% 6,72
|
|BERA
|4,89
|25.570.904
|% 1,45
|
|BNTAS
|4,30
|20.770.839
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5866
|8,6296
|% 0,09
|
|Frank
|7,2625
|7,3063
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|4,42
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.571
|2.591
|7,00
|
|Tam
|2.646
|2.659
|7,20
|
|Yarım
|1.285
|1.300
|3,50
|
|Çeyrek
|643
|651
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,02
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
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11:37XU100
Endeks 119, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 9, 226.00 milyon TL de