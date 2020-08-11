***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867868
BIST
12:241.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 27,18
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.104
En Düşük
1.082
12:247,2386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,0991
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:248,5315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0842
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:24465,44
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -13,01
|Açılış
|: 465,56
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:20
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|ALCAR
|94,60
|7.303.999
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.637.344
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|NUGYO
|7,40
|16.892.620
|% -6,33
|
|ASELS
|18,54
|821.924.423
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,03
|629.851.695
|% 2,53
|
|SISE
|6,18
|503.048.082
|% 3,87
|
|GARAN
|6,78
|501.577.159
|% 3,20
|
|THYAO
|11,08
|370.752.351
|% 4,92
|
|EKGYO
|2,03
|629.851.695
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|235.878.059
|% 3,92
|
|SISE
|6,18
|503.048.082
|% 3,87
|
|AKBNK
|4,87
|369.662.892
|% 2,31
|
|GARAN
|6,78
|501.577.159
|% 3,20
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2087
|7,2155
|% -1,67
|
|Euro
|8,4923
|8,5081
|% -1,25
|
|Sterlin
|9,4675
|9,5150
|% -1,01
|
|Frank
|7,8986
|7,9461
|% -1,04
|
|Riyal
|1,9277
|1,9374
|% -1,18
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-31,56
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-13,48
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.155
|-108,00
|
|Tam
|3.086
|3.165
|-113,39
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-54,85
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,43
|
|Gümüş.Ons
|28,40
|28,43
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,42
|