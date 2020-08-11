***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867873
BIST
12:181.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 25,79
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.102
En Düşük
1.082
12:187,2167
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1210
|Açılış
|: 7,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:188,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1105
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:18465,06
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -13,39
|Açılış
|: 465,06
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:16
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|ALCAR
|94,60
|7.303.999
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.637.090
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,55
|818.719.964
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,02
|620.840.192
|% 2,02
|
|SISE
|6,17
|501.577.828
|% 3,70
|
|GARAN
|6,77
|500.496.922
|% 3,04
|
|AKBNK
|4,87
|369.132.344
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,02
|620.840.192
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,12
|235.817.523
|% 3,92
|
|SISE
|6,17
|501.577.828
|% 3,70
|
|AKBNK
|4,87
|369.132.344
|% 2,31
|
|GARAN
|6,77
|500.496.922
|% 3,04
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2096
|7,2167
|% -1,65
|
|Euro
|8,4935
|8,5078
|% -1,25
|
|Sterlin
|9,4736
|9,5211
|% -0,94
|
|Frank
|7,9030
|7,9506
|% -0,98
|
|Riyal
|1,9286
|1,9383
|% -1,14
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-31,63
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-13,47
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.155
|-108,00
|
|Tam
|3.086
|3.165
|-113,39
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-54,85
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,43
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,32
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,46
|45,46
|0,47
|