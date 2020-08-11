***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867874
BIST
12:171.100
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 24,90
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.101
En Düşük
1.082
12:177,2167
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1210
|Açılış
|: 7,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2126
12:178,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1079
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4947
12:17465,06
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -13,39
|Açılış
|: 465,06
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:17
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|ALCAR
|94,60
|7.288.863
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|591.342
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.623.512
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,54
|807.359.902
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,02
|614.385.788
|% 2,02
|
|GARAN
|6,78
|496.563.317
|% 3,20
|
|SISE
|6,19
|494.848.887
|% 4,03
|
|THYAO
|11,06
|281.776.585
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,02
|614.385.788
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,11
|235.449.956
|% 3,43
|
|SISE
|6,19
|494.848.887
|% 4,03
|
|GARAN
|6,78
|496.563.317
|% 3,20
|
|KARSN
|3,09
|194.013.437
|% 5,46
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2096
|7,2167
|% -1,65
|
|Euro
|8,4935
|8,5078
|% -1,25
|
|Sterlin
|9,4751
|9,5227
|% -0,93
|
|Frank
|7,9031
|7,9507
|% -0,98
|
|Riyal
|1,9288
|1,9385
|% -1,13
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-33,14
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-12,74
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.155
|-108,00
|
|Tam
|3.087
|3.167
|-111,84
|
|Yarım
|1.492
|1.532
|-54,10
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,05
|
|Gümüş.Ons
|28,21
|28,26
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,28
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,46
|