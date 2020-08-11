***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867875
BIST
12:181.101
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 25,79
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.102
En Düşük
1.082
12:187,2167
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1210
|Açılış
|: 7,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:188,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1105
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:18464,93
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -13,52
|Açılış
|: 465,06
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:16
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|ALCAR
|94,60
|7.288.863
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|591.342
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.623.512
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,54
|807.359.902
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,02
|614.385.788
|% 2,02
|
|GARAN
|6,78
|496.563.317
|% 3,20
|
|SISE
|6,19
|494.848.887
|% 4,03
|
|AKBNK
|4,87
|366.238.175
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,02
|614.385.788
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,11
|235.449.956
|% 3,43
|
|SISE
|6,19
|494.848.887
|% 4,03
|
|AKBNK
|4,87
|366.238.175
|% 2,31
|
|GARAN
|6,78
|496.563.317
|% 3,20
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2136
|7,2233
|% -1,56
|
|Euro
|8,4965
|8,5141
|% -1,18
|
|Sterlin
|9,4747
|9,5223
|% -0,93
|
|Frank
|7,9040
|7,9516
|% -0,97
|
|Riyal
|1,9290
|1,9387
|% -1,12
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-31,56
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-13,48
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.155
|-108,00
|
|Tam
|3.086
|3.165
|-113,39
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-54,85
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,43
|
|Gümüş.Ons
|28,40
|28,43
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,41
|45,41
|0,42
|