***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:08
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867876
BIST
12:231.103
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.104
En Düşük
1.082
12:237,2330
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1047
|Açılış
|: 7,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:238,5274
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0883
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:23465,56
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -12,89
|Açılış
|: 465,56
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
464,06
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|52.965
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.735.626
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|NUGYO
|7,44
|17.618.933
|% -5,82
|
|EKGYO
|2,02
|630.688.710
|% 2,02
|
|SISE
|6,17
|504.414.265
|% 3,70
|
|THYAO
|11,19
|412.389.876
|% 5,97
|
|YKBNK
|2,12
|237.501.262
|% 3,92
|
|BIMAS
|65,55
|215.974.964
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,02
|630.688.710
|% 2,02
|
|YKBNK
|2,12
|237.501.262
|% 3,92
|
|SISE
|6,17
|504.414.265
|% 3,70
|
|ODAS
|2,33
|122.103.798
|% 3,56
|
|TSKB
|1,11
|56.575.705
|% 3,74
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2234
|7,2330
|% -1,43
|
|Euro
|8,5128
|8,5274
|% -1,02
|
|Sterlin
|9,4655
|9,5130
|% -1,03
|
|Frank
|7,8953
|7,9429
|% -1,08
|
|Riyal
|1,9267
|1,9364
|% -1,23
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|-32,17
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-13,47
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.155
|-108,00
|
|Tam
|3.086
|3.165
|-113,39
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-54,85
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,43
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,29
|
|B. Petrol
|45,42
|45,42
|0,43
|