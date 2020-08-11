***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867895
BIST
12:371.104
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 28,68
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
12:377,2433
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0944
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:378,5373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0784
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:37462,87
En Yüksek
|Değişim
|: -3,26%
|| -15,58
|Açılış
|: 462,87
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler12:37
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|52.965
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|4.112.003
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|NUGYO
|7,30
|20.264.084
|% -7,59
|
|ASELS
|18,50
|866.635.580
|% 2,61
|
|THYAO
|11,49
|786.648.002
|% 8,81
|
|EKGYO
|2,04
|663.771.961
|% 3,03
|
|GARAN
|6,84
|563.797.100
|% 4,11
|
|SISE
|6,18
|519.930.212
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,04
|663.771.961
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,12
|250.224.993
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,93
|442.241.063
|% 3,57
|
|SISE
|6,18
|519.930.212
|% 3,87
|
|GARAN
|6,84
|563.797.100
|% 4,11
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2393
|7,2433
|% -1,29
|
|Euro
|8,5282
|8,5373
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,4239
|9,4712
|% -1,46
|
|Frank
|7,8706
|7,9180
|% -1,39
|
|Riyal
|1,9190
|1,9286
|% -1,63
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.994
|-33,83
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-13,22
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-112,80
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-54,56
|
|Çeyrek
|748
|766
|-27,28
|
|Gümüş.Ons
|28,26
|28,30
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|-0,26
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,39
|