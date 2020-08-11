***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867897
BIST
12:371.104
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 28,68
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
12:377,2433
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0944
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
12:378,5373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0784
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
12:37462,87
En Yüksek
|Değişim
|: -3,26%
|| -15,58
|Açılış
|: 462,87
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
462,39
BIST En Aktif Hisseler12:37
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|MEGAP
|3,86
|439.196
|% 16,97
|
|IZTAR
|4,84
|656.938
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.908.670
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|NUGYO
|7,36
|19.557.310
|% -6,84
|
|ASELS
|18,55
|858.283.297
|% 2,88
|
|THYAO
|11,47
|764.955.270
|% 8,62
|
|EKGYO
|2,03
|657.028.977
|% 2,53
|
|GARAN
|6,81
|539.732.383
|% 3,65
|
|SISE
|6,17
|519.300.593
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,03
|657.028.977
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,12
|245.964.012
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,92
|432.284.152
|% 3,36
|
|SISE
|6,17
|519.300.593
|% 3,70
|
|GARAN
|6,81
|539.732.383
|% 3,65
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2393
|7,2433
|% -1,29
|
|Euro
|8,5282
|8,5373
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,4174
|9,4646
|% -1,53
|
|Frank
|7,8643
|7,9117
|% -1,46
|
|Riyal
|1,9174
|1,9270
|% -1,71
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|-33,03
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-14,15
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-119,00
|
|Tam
|3.080
|3.159
|-119,32
|
|Yarım
|1.489
|1.528
|-57,72
|
|Çeyrek
|747
|764
|-28,86
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,26
|
|B. Petrol
|45,36
|45,36
|0,37
|