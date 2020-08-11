***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:08
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867882
BIST
14:551.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 26,20
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
14:557,2458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0919
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
14:558,5454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0703
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
14:55461,20
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -17,25
|Açılış
|: 461,20
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,83
BIST En Aktif Hisseler14:55
|MEGAP
|3,64
|353.642
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|353.642
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|59.727.748
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|9.945.447
|% 10,00
|
|BFREN
|859,10
|1.658.922
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.637.849
|% -9,96
|
|NUGYO
|7,14
|36.695.252
|% -9,62
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|ASELS
|18,33
|1.423.601.364
|% 1,66
|
|THYAO
|11,30
|1.407.475.759
|% 7,01
|
|SISE
|6,47
|1.164.821.969
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,02
|1.006.871.266
|% 2,02
|
|GARAN
|6,91
|936.526.237
|% 5,18
|
|EKGYO
|2,02
|1.006.871.266
|% 2,02
|
|SISE
|6,47
|1.164.821.969
|% 8,74
|
|YKBNK
|2,12
|349.920.575
|% 3,92
|
|AKBNK
|4,94
|712.418.548
|% 3,78
|
|GARAN
|6,91
|936.526.237
|% 5,18
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2422
|7,2458
|% -1,25
|
|Euro
|8,5356
|8,5454
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,4783
|9,5258
|% -0,90
|
|Frank
|7,9127
|7,9604
|% -0,86
|
|Riyal
|1,9254
|1,9350
|% -1,31
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-48,85
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,79
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.050
|3.129
|-149,55
|
|Yarım
|1.474
|1.514
|-72,34
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,17
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,75
|-1,41
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,43
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,59
|
Seans Raporu
14:55
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