***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 11:24
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867896
BIST
15:071.102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 26,96
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.106
En Düşük
1.082
15:077,2510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0867
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
15:078,5541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0616
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
15:07460,84
En Yüksek
|Değişim
|: -3,68%
|| -17,61
|Açılış
|: 460,84
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
459,77
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|ALCAR
|94,60
|9.954.813
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|59.977.892
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|860.920
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|41.213.438
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|8.648.281
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,36
|1.446.851.746
|% 7,58
|
|ASELS
|18,29
|1.435.341.885
|% 1,44
|
|SISE
|6,47
|1.206.849.542
|% 8,74
|
|EKGYO
|2,02
|1.021.236.949
|% 2,02
|
|GARAN
|6,89
|998.337.266
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,02
|1.021.236.949
|% 2,02
|
|SISE
|6,47
|1.206.849.542
|% 8,74
|
|YKBNK
|2,12
|352.216.066
|% 3,92
|
|GARAN
|6,89
|998.337.266
|% 4,87
|
|THYAO
|11,36
|1.446.851.746
|% 7,58
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2444
|7,2510
|% -1,18
|
|Euro
|8,5453
|8,5541
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,4774
|9,5249
|% -0,91
|
|Frank
|7,9168
|7,9644
|% -0,81
|
|Riyal
|1,9261
|1,9358
|% -1,26
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-48,94
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-17,82
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.127
|-136,00
|
|Tam
|3.051
|3.129
|-149,23
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-72,18
|
|Çeyrek
|740
|757
|-36,09
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|-1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,41
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,59
|