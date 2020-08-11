***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 16:00
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868032
BIST
17:191.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 34,41
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
17:197,2364
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,1013
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:198,5261
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0896
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:19453,88
En Yüksek
|Değişim
|: -5,13%
|| -24,57
|Açılış
|: 453,88
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|KUTPO
|31,46
|21.794.989
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,86
|60.399.966
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.080.347
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.943.781
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.276.995
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|GLRYH
|18,40
|111.416.422
|% -8,18
|
|THYAO
|11,33
|1.672.535.170
|% 7,29
|
|ASELS
|18,28
|1.655.645.967
|% 1,39
|
|SISE
|6,36
|1.423.504.543
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,06
|1.419.894.801
|% 4,04
|
|GARAN
|6,96
|1.284.590.276
|% 5,94
|
|EKGYO
|2,06
|1.419.894.801
|% 4,04
|
|SISE
|6,36
|1.423.504.543
|% 6,89
|
|AKBNK
|5,03
|1.067.136.058
|% 5,67
|
|YKBNK
|2,14
|433.473.422
|% 4,90
|
|GARAN
|6,96
|1.284.590.276
|% 5,94
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2310
|7,2364
|% -1,38
|
|Euro
|8,5103
|8,5261
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,4523
|9,4997
|% -1,17
|
|Frank
|7,8797
|7,9272
|% -1,27
|
|Riyal
|1,9237
|1,9334
|% -1,39
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-77,74
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-25,73
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|-194,00
|
|Tam
|3.003
|3.081
|-197,90
|
|Yarım
|1.452
|1.490
|-95,73
|
|Çeyrek
|728
|745
|-47,86
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,18
|-1,97
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,58
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,31
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 38 artarak (% 3.35 ) 1, 248
-
17:30MARTI
Yüzde 7.62 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 823, 462 adet işlem
-
17:29CRDFA
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 387, 728 adet işlem
-
17:28GYHOL
Yüzde 6.37 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 667 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 03 üstünde . İşlem hacmi 21, 677.00 milyon TL de