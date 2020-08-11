***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 16:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868047
BIST
17:211.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 34,88
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.111
En Düşük
1.082
17:217,2384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,0993
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:218,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0872
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:21453,46
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -24,99
|Açılış
|: 452,85
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:21
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|OSTIM
|2,86
|60.401.464
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.795.336
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.080.347
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.974.332
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.282.238
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,49
|1.756.154.897
|% 8,81
|
|ASELS
|18,25
|1.669.871.338
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,08
|1.571.239.740
|% 5,05
|
|SISE
|6,34
|1.430.948.046
|% 6,55
|
|GARAN
|6,99
|1.300.851.611
|% 6,39
|
|EKGYO
|2,08
|1.571.239.740
|% 5,05
|
|SISE
|6,34
|1.430.948.046
|% 6,55
|
|AKBNK
|5,03
|1.082.815.562
|% 5,67
|
|YKBNK
|2,15
|440.003.010
|% 5,39
|
|GARAN
|6,99
|1.300.851.611
|% 6,39
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2312
|7,2384
|% -1,35
|
|Euro
|8,5161
|8,5285
|% -1,01
|
|Sterlin
|9,4521
|9,4995
|% -1,17
|
|Frank
|7,8803
|7,9278
|% -1,26
|
|Riyal
|1,9242
|1,9339
|% -1,36
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-79,98
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,57
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-209,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,14
|-2,00
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,57
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,31
|
Seans Raporu
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