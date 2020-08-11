***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 16:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868049
BIST
17:221.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 34,78
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.111
En Düşük
1.082
17:227,2384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -0,0993
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:228,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0872
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:22453,46
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -24,99
|Açılış
|: 452,85
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:21
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|60.400.460
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.794.989
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.080.347
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.944.392
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.276.995
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|GLRYH
|18,50
|111.969.543
|% -7,68
|
|THYAO
|11,41
|1.682.373.931
|% 8,05
|
|ASELS
|18,30
|1.659.271.479
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,06
|1.464.384.836
|% 4,04
|
|SISE
|6,36
|1.423.645.872
|% 6,89
|
|GARAN
|6,96
|1.285.408.362
|% 5,94
|
|EKGYO
|2,06
|1.464.384.836
|% 4,04
|
|SISE
|6,36
|1.423.645.872
|% 6,89
|
|AKBNK
|5,02
|1.067.907.055
|% 5,46
|
|YKBNK
|2,14
|433.560.496
|% 4,90
|
|GARAN
|6,96
|1.285.408.362
|% 5,94
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2313
|7,2371
|% -1,37
|
|Euro
|8,5147
|8,5293
|% -1,00
|
|Sterlin
|9,4549
|9,5023
|% -1,14
|
|Frank
|7,8820
|7,9295
|% -1,24
|
|Riyal
|1,9242
|1,9338
|% -1,37
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-82,01
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,57
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-209,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|-2,03
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,56
|
|B. Petrol
|45,28
|45,28
|0,29
|
Seans Raporu
17:21
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 38 artarak (% 3.35 ) 1, 248
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17:30MARTI
Yüzde 7.62 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 823, 462 adet işlem
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17:29CRDFA
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 387, 728 adet işlem
-
17:28GYHOL
Yüzde 6.37 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 667 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 03 üstünde . İşlem hacmi 21, 677.00 milyon TL de