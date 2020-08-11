***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 16:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868051
BIST
17:211.111
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 35,07
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.111
En Düşük
1.082
17:217,2371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1006
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:218,5293
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0864
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:21453,46
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -24,99
|Açılış
|: 452,85
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:21
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|60.401.461
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.795.336
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,84
|879.346
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.959.081
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.282.202
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,41
|1.710.704.313
|% 8,05
|
|EKGYO
|2,10
|1.557.879.421
|% 6,06
|
|TRKCM
|4,02
|649.452.677
|% 3,88
|
|TUPRS
|77,90
|555.625.590
|% 2,37
|
|BIMAS
|66,10
|509.748.994
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,10
|1.557.879.421
|% 6,06
|
|YKBNK
|2,15
|439.058.331
|% 5,39
|
|TRKCM
|4,02
|649.452.677
|% 3,88
|
|THYAO
|11,41
|1.710.704.313
|% 8,05
|
|ODAS
|2,37
|327.362.924
|% 5,33
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2313
|7,2371
|% -1,37
|
|Euro
|8,5147
|8,5293
|% -1,00
|
|Sterlin
|9,4521
|9,4995
|% -1,17
|
|Frank
|7,8803
|7,9278
|% -1,26
|
|Riyal
|1,9242
|1,9339
|% -1,36
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-76,41
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,58
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-209,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|-205,30
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|-99,31
|
|Çeyrek
|726
|743
|-49,65
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|-1,97
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,56
|
|B. Petrol
|45,32
|45,32
|0,33
|
Seans Raporu
17:21
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17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 38 artarak (% 3.35 ) 1, 248
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17:30MARTI
Yüzde 7.62 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 823, 462 adet işlem
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17:29CRDFA
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 387, 728 adet işlem
-
17:28GYHOL
Yüzde 6.37 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 667 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 03 üstünde . İşlem hacmi 21, 677.00 milyon TL de