***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
11.08.2020 16:06
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868048
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2062
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -0,1315
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2007
18:058,4683
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -0,1474
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4402
18:05444,21
En Yüksek
|Değişim
|: -7,16%
|| -34,24
|Açılış
|: 444,21
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
443,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2029
|7,2062
|% -1,79
|
|Euro
|8,4516
|8,4683
|% -1,71
|
|Sterlin
|9,3673
|9,4143
|% -2,06
|
|Frank
|7,8191
|7,8662
|% -2,03
|
|Riyal
|1,9148
|1,9244
|% -1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-109,92
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-33,45
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,08
|-4,08
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,85
|-1,04
|
|B. Petrol
|44,53
|44,53
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DZGYO
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17:53DYOBY
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