***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 14:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873590
BIST
14:281.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:287,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4655
En Düşük
7,4198
14:288,8299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:28462,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,49
|Açılış
|: 462,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:28
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.898.703
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|10.958.326
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.047.027
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,00
|2.637.453
|% -6,73
|
|TURSG
|6,15
|626.795.117
|% 3,36
|
|SISE
|6,30
|624.593.914
|% 0,64
|
|FENER
|40,44
|610.661.850
|% 9,24
|
|EKGYO
|1,82
|556.746.083
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,70
|352.083.231
|% 2,78
|
|EKGYO
|1,82
|556.746.083
|% 4,60
|
|ADESE
|2,13
|230.571.212
|% 4,41
|
|TURSG
|6,15
|626.795.117
|% 3,36
|
|SISE
|6,30
|624.593.914
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,70
|352.083.231
|% 2,78
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4620
|7,4655
|% 0,43
|
|Euro
|8,8250
|8,8299
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7901
|9,8392
|% -0,53
|
|Frank
|8,1316
|8,1806
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-5,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,60
|