***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 14:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873600
BIST
14:501.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,90
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:507,4650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,4760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4650
En Düşük
7,4198
14:508,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:50463,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,72
|Açılış
|: 463,05
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:50
|UTPYA
|7,70
|13.990.726
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.712.421
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.154.185
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.080.445
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,88
|2.787.987
|% -7,13
|
|TURSG
|6,14
|675.070.701
|% 3,19
|
|SISE
|6,30
|639.768.366
|% 0,64
|
|FENER
|40,40
|638.489.198
|% 9,13
|
|EKGYO
|1,81
|558.986.034
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,69
|363.247.947
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,81
|558.986.034
|% 4,02
|
|ADESE
|2,15
|254.358.879
|% 5,39
|
|TURSG
|6,14
|675.070.701
|% 3,19
|
|SISE
|6,30
|639.768.366
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,69
|363.247.947
|% 2,50
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4618
|7,4650
|% 0,43
|
|Euro
|8,8245
|8,8301
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7991
|9,8482
|% -0,44
|
|Frank
|8,1321
|8,1811
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% 0,40
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,79
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.063
|3.139
|-0,36
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-0,18
|
|Çeyrek
|743
|759
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|