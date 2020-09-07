***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 15:05
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873612
BIST
14:561.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:567,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4661
En Düşük
7,4198
14:568,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:56462,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 462,85
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:56
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.715.556
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.175.947
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.094.756
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,90
|2.831.224
|% -7,06
|
|TURSG
|6,12
|680.504.827
|% 2,86
|
|SISE
|6,31
|647.217.752
|% 0,80
|
|FENER
|40,58
|644.952.129
|% 9,62
|
|EKGYO
|1,82
|559.516.739
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,69
|368.988.502
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,82
|559.516.739
|% 4,60
|
|ADESE
|2,16
|258.101.807
|% 5,88
|
|TURSG
|6,12
|680.504.827
|% 2,86
|
|SISE
|6,31
|647.217.752
|% 0,80
|
|GSRAY
|3,69
|368.988.502
|% 2,50
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4613
|7,4661
|% 0,44
|
|Euro
|8,8249
|8,8303
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7971
|9,8463
|% -0,46
|
|Frank
|8,1311
|8,1801
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,79
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.063
|3.139
|-0,36
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-0,18
|
|Çeyrek
|743
|759
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|
Seans Raporu
14:56
daha fazla
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 7 artarak (% 0.47 ) 1, 004
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZRDN, KSTUR, ETILR, YONGA, SUMAS, MEGAP, MMCAS, MERIT, MEGAP, TKURU
-
15:10
ARTI, EMKEL, CMENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
KENT, EGCYH, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
Bu seansda işlem gören 290 hisse senedinden 234 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 45 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem