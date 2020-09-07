***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 15:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873619
BIST
14:581.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,62
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:587,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
14:588,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:58462,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,57
|Açılış
|: 462,89
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:55
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.715.556
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|SELGD
|2,75
|1.215.144
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.175.947
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.094.756
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,90
|2.831.224
|% -7,06
|
|TURSG
|6,12
|680.504.827
|% 2,86
|
|SISE
|6,31
|647.217.752
|% 0,80
|
|FENER
|40,58
|644.952.129
|% 9,62
|
|EKGYO
|1,82
|559.516.739
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,69
|368.988.502
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,82
|559.516.739
|% 4,60
|
|ADESE
|2,16
|258.101.807
|% 5,88
|
|TURSG
|6,12
|680.504.827
|% 2,86
|
|SISE
|6,31
|647.217.752
|% 0,80
|
|GSRAY
|3,69
|368.988.502
|% 2,50
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4613
|7,4661
|% 0,44
|
|Euro
|8,8249
|8,8303
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7971
|9,8463
|% -0,46
|
|Frank
|8,1311
|8,1801
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% 0,40
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-6,41
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,53
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,31
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|-1,12
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,99
|41,99
|-0,67
|