***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2020 15:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873620
BIST
14:561.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:567,4661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0327
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4661
En Düşük
7,4198
14:568,8303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0202
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:56462,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,53
|Açılış
|: 462,85
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:56
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.715.556
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.172.181
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.094.012
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,96
|2.794.694
|% -6,86
|
|TURSG
|6,12
|677.845.793
|% 2,86
|
|SISE
|6,30
|647.150.883
|% 0,64
|
|FENER
|40,46
|640.601.350
|% 9,29
|
|EKGYO
|1,82
|559.356.553
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,69
|363.862.837
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,82
|559.356.553
|% 4,60
|
|ADESE
|2,16
|257.528.460
|% 5,88
|
|TURSG
|6,12
|677.845.793
|% 2,86
|
|SISE
|6,30
|647.150.883
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,69
|363.862.837
|% 2,50
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4613
|7,4661
|% 0,44
|
|Euro
|8,8249
|8,8303
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7976
|9,8467
|% -0,45
|
|Frank
|8,1322
|8,1812
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% 0,40
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,84
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|-5,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,82
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,36
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,58
|