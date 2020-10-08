***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2020 16:39
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879991
BIST
18:001.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,40
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:007,9451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:009,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0719
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:00481,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,07
|Açılış
|: 481,63
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AVTUR
|3,08
|44.527.900
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.047.198
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.782.265
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.133.364
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.546.742
|% 10,00
|
|KENT
|265,50
|12.762.589
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|730.115
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|6.829.606
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.776.955
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|698.929.706
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.347.454.411
|% 1,49
|
|PETKM
|4,44
|1.258.058.313
|% 0,91
|
|TUPRS
|82,00
|1.168.995.437
|% 2,18
|
|ASELS
|18,05
|1.082.051.786
|% -2,75
|
|GARAN
|6,96
|783.683.176
|% -0,71
|
|PETKM
|4,44
|1.258.058.313
|% 0,91
|
|IHLAS
|1,15
|286.356.551
|% 6,48
|
|SISE
|6,79
|1.347.454.411
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|334.401.017
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,28
|256.036.206
|% 2,40
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9350
|7,9451
|% 0,80
|
|Euro
|9,3370
|9,3483
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,2425
|10,2938
|% 0,86
|
|Frank
|8,6213
|8,6732
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1114
|2,1220
|% 0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|1,98
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,06
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|0,89
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO