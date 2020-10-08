***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2020 16:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880012
BIST
17:351.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
17:357,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0655
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9473
En Düşük
7,8628
17:359,3468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0704
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
17:35482,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,49
|Açılış
|: 482,05
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler17:35
|PRZMA
|6,05
|19.053.859
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.090.202
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|10.918.355
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.035.876
|% 10,00
|
|DNISI
|12,76
|3.953.979
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|711.959
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|CRFSA
|23,86
|55.326.513
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|25.668.859
|% -9,92
|
|TKNSA
|8,90
|659.302.891
|% -8,62
|
|ODAS
|3,13
|523.271.522
|% -3,10
|
|POLHO
|4,48
|458.757.529
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,57
|286.564.045
|% 4,67
|
|EKGYO
|1,75
|285.322.233
|% -1,13
|
|IHLGM
|1,57
|286.564.045
|% 4,67
|
|EKGYO
|1,75
|285.322.233
|% -1,13
|
|ODAS
|3,13
|523.271.522
|% -3,10
|
|POLHO
|4,48
|458.757.529
|% 9,80
|
|CEMAS
|1,85
|165.658.412
|% -3,14
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9429
|7,9473
|% 0,83
|
|Euro
|9,3333
|9,3468
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,2306
|10,2819
|% 0,74
|
|Frank
|8,6092
|8,6611
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1111
|2,1217
|% 0,74
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-1,62
|
|Altın Gr.
|481
|482
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|1,01
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
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17:44ACSEL
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 18.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 488, 398 adet işlem
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ASELS, MGROS
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17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TUPRS, PETKM
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17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 29 kaybederek (% -0.60 ) 1, 046
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17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, COSMO, DYOBY, KERVN, RYSAS, BEYAZ, DENCM, VKING, AVTUR, UZERB