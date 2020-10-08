***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2020 16:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880013
BIST
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:057,9426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:059,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0690
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:05482,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,76
|Açılış
|: 482,32
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|12,76
|4.731.497
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.949.390
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|44.559.254
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|1.774.625
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.563.572
|% 10,00
|
|TLMAN
|29,34
|7.071.837
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|743.320
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.826.841
|% -10,00
|
|KENT
|265,50
|12.939.678
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|699.577.063
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 1,99
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% -2,48
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% -0,57
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 5,56
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9379
|7,9426
|% 0,77
|
|Euro
|9,3372
|9,3454
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,2467
|10,2980
|% 0,90
|
|Frank
|8,6172
|8,6691
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1101
|2,1207
|% 0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|2,09
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKAB
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