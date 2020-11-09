***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 15:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887145
BIST
15:421.229
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 37,36
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.234
En Düşük
1.211
15:428,0536
En Yüksek
|Değişim
|: -5,47%
|| -0,4657
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
15:429,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -5,38%
|| -0,5448
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
15:42495,78
En Yüksek
|Değişim
|: -7,30%
|| -39,04
|Açılış
|: 495,21
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler15:40
|DOCO
|337,70
|149.753.493
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|326.122.915
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.407.502
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|66.783.796
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|16.990.842
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,50
|280.585.249
|% -16,67
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|FORMT
|5,01
|2.598.492
|% -7,90
|
|PRZMA
|6,55
|11.457.495
|% -7,88
|
|GLRYH
|13,58
|13.848.029
|% -7,87
|
|GARAN
|7,38
|3.175.734.278
|% 5,73
|
|THYAO
|10,68
|1.718.584.919
|% 9,99
|
|PETKM
|4,50
|1.340.928.472
|% 4,90
|
|AKBNK
|5,31
|904.213.298
|% 5,78
|
|TUPRS
|82,65
|755.994.461
|% 6,85
|
|GARAN
|7,38
|3.175.734.278
|% 5,73
|
|PETKM
|4,50
|1.340.928.472
|% 4,90
|
|YKBNK
|2,43
|699.293.774
|% 4,29
|
|KRDMD
|3,58
|677.430.728
|% 3,77
|
|SKBNK
|1,50
|280.585.249
|% -16,67
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0428
|8,0542
|% -5,46
|
|Euro
|9,5603
|9,5829
|% -5,37
|
|Sterlin
|10,6029
|10,6560
|% -5,09
|
|Frank
|8,9100
|8,9636
|% -5,49
|
|Riyal
|2,1454
|2,1561
|% -5,27
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-39,54
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-37,00
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|-270,00
|
|Tam
|3.287
|3.373
|-257,67
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|-124,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-62,32
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,55
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|3,02
|
Seans Raporu
15:40
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15:50MARTI
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 569, 864 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, BIMAS
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, PGSUS
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 95 artarak (% 3.27 ) 1, 103
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15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, SODSN, ARTI, UZERB, BMELK, YAPRK, KUTPO, MARKA, GSRAY, BRISA