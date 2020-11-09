***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 15:56
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887147
BIST
15:581.234
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 41,79
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.234
En Düşük
1.211
15:588,0598
En Yüksek
|Değişim
|: -5,39%
|| -0,4595
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
15:589,5837
En Yüksek
|Değişim
|: -5,36%
|| -0,5427
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
15:58494,91
En Yüksek
|Değişim
|: -7,46%
|| -39,92
|Açılış
|: 494,91
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler15:58
|TAVHL
|15,95
|328.596.265
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|151.533.510
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.513.387
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.057.336
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.063.015
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,50
|286.285.633
|% -16,67
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|SANFM
|13,52
|4.266.434
|% -8,83
|
|KLGYO
|10,93
|170.092.940
|% -8,54
|
|RTALB
|43,96
|234.152.794
|% -8,30
|
|GARAN
|7,44
|3.457.224.096
|% 6,59
|
|THYAO
|10,68
|1.726.848.494
|% 9,99
|
|PETKM
|4,48
|1.417.140.418
|% 4,43
|
|AKBNK
|5,36
|962.522.769
|% 6,77
|
|TUPRS
|82,50
|878.397.577
|% 6,66
|
|GARAN
|7,44
|3.457.224.096
|% 6,59
|
|YKBNK
|2,45
|839.745.254
|% 5,15
|
|PETKM
|4,48
|1.417.140.418
|% 4,43
|
|ODAS
|3,70
|770.923.494
|% 2,78
|
|KRDMD
|3,58
|693.342.844
|% 3,77
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0515
|8,0598
|% -5,39
|
|Euro
|9,5645
|9,5837
|% -5,36
|
|Sterlin
|10,5584
|10,6113
|% -5,49
|
|Frank
|8,8607
|8,9140
|% -6,01
|
|Riyal
|2,1379
|2,1486
|% -5,60
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-49,51
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-39,82
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|-273,00
|
|Tam
|3.269
|3.356
|-275,58
|
|Yarım
|1.580
|1.623
|-133,30
|
|Çeyrek
|793
|812
|-66,66
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,63
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|3,28
|
Seans Raporu
15:58
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16:11MERKO
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 89 artarak (% 3.45 ) 1, 105