***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 16:01
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887153
BIST
15:581.234
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 41,79
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.234
En Düşük
1.211
15:588,0598
En Yüksek
|Değişim
|: -5,39%
|| -0,4595
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
15:589,5837
En Yüksek
|Değişim
|: -5,36%
|| -0,5427
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
15:58494,91
En Yüksek
|Değişim
|: -7,46%
|| -39,92
|Açılış
|: 494,91
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
491,14
BIST En Aktif Hisseler15:56
|TAVHL
|15,95
|328.596.265
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|151.533.510
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.513.387
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.057.336
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.063.015
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,50
|286.285.633
|% -16,67
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|SANFM
|13,52
|4.266.434
|% -8,83
|
|KLGYO
|10,93
|170.092.940
|% -8,54
|
|RTALB
|43,96
|234.152.794
|% -8,30
|
|GARAN
|7,44
|3.457.224.096
|% 6,59
|
|THYAO
|10,68
|1.726.848.494
|% 9,99
|
|PETKM
|4,48
|1.417.140.418
|% 4,43
|
|AKBNK
|5,36
|962.522.769
|% 6,77
|
|TUPRS
|82,50
|878.397.577
|% 6,66
|
|GARAN
|7,44
|3.457.224.096
|% 6,59
|
|YKBNK
|2,45
|839.745.254
|% 5,15
|
|PETKM
|4,48
|1.417.140.418
|% 4,43
|
|ODAS
|3,70
|770.923.494
|% 2,78
|
|KRDMD
|3,58
|693.342.844
|% 3,77
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0502
|8,0591
|% -5,40
|
|Euro
|9,5713
|9,5864
|% -5,33
|
|Sterlin
|10,5584
|10,6113
|% -5,49
|
|Frank
|8,8607
|8,9140
|% -6,01
|
|Riyal
|2,1379
|2,1486
|% -5,60
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|-40,92
|
|Altın Gr.
|496
|497
|-38,31
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|-270,00
|
|Tam
|3.286
|3.372
|-259,02
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|-125,29
|
|Çeyrek
|796
|816
|-62,65
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,57
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|3,13
|
Seans Raporu
15:56
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16:09XU100
Endeks 1, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 31 üstünde . İşlem hacmi 24, 296.00 milyon TL de
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16:09TUPRS
Yüzde 6.59 oranında artışla 82.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 863, 593 adet işlem
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16:08AKBNK
Yüzde 6.77 oranında artışla 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 405, 266 adet işlem
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 89 artarak (% 3.45 ) 1, 105
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16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, KUTPO, DIRIT, DAGHL, MEGAP, EMNIS, MARTI, DOCO, UZERB, TKURU