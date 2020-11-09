***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 16:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887168
BIST
16:271.234
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 41,56
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:278,0597
En Yüksek
|Değişim
|: -5,39%
|| -0,4596
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:279,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -5,30%
|| -0,5366
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:27489,60
En Yüksek
|Değişim
|: -8,46%
|| -45,23
|Açılış
|: 489,60
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
488,85
BIST En Aktif Hisseler16:27
|TAVHL
|15,95
|330.561.417
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.613.834
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.576.595
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.332.838
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.106.186
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,55
|399.259.656
|% -13,89
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|260.146.310
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,27
|23.379.707
|% -9,97
|
|BURVA
|69,55
|5.370.907
|% -8,91
|
|THYAO
|10,68
|1.734.551.262
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,50
|1.093.317.421
|% 7,30
|
|TUPRS
|82,30
|958.393.496
|% 6,40
|
|ODAS
|3,68
|848.359.197
|% 2,22
|
|VAKBN
|4,24
|744.676.751
|% 6,00
|
|GARAN
|7,55
|4.121.394.079
|% 8,17
|
|YKBNK
|2,50
|1.112.617.078
|% 7,30
|
|PETKM
|4,46
|1.516.379.917
|% 3,96
|
|SKBNK
|1,55
|402.509.323
|% -13,89
|
|ODAS
|3,69
|850.927.698
|% 2,50
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0502
|8,0597
|% -5,39
|
|Euro
|9,5719
|9,5898
|% -5,30
|
|Sterlin
|10,5624
|10,6154
|% -5,45
|
|Frank
|8,8287
|8,8818
|% -6,35
|
|Riyal
|2,1373
|2,1481
|% -5,62
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|489
|490
|-45,23
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|-292,00
|
|Tam
|3.244
|3.329
|-301,69
|
|Yarım
|1.568
|1.611
|-145,93
|
|Çeyrek
|786
|805
|-72,97
|
Seans Raporu
16:27
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