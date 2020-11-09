***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 16:04
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887170
BIST
16:331.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 40,93
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:338,0674
En Yüksek
|Değişim
|: -5,30%
|| -0,4519
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:339,6025
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -0,5239
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:33490,27
En Yüksek
|Değişim
|: -8,33%
|| -44,56
|Açılış
|: 490,27
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
488,85
BIST En Aktif Hisseler16:33
|DOCO
|337,70
|153.846.755
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.644.475
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|330.941.824
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.414.724
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.106.318
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,54
|410.111.905
|% -14,44
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|262.164.817
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,30
|24.374.681
|% -9,77
|
|SANFM
|13,49
|4.854.638
|% -9,04
|
|GARAN
|7,53
|4.215.214.811
|% 7,88
|
|THYAO
|10,68
|1.736.171.344
|% 9,99
|
|PETKM
|4,46
|1.526.776.712
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,50
|1.128.388.698
|% 7,30
|
|AKBNK
|5,41
|1.102.177.851
|% 7,77
|
|GARAN
|7,53
|4.215.214.811
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,50
|1.128.388.698
|% 7,30
|
|PETKM
|4,46
|1.526.776.712
|% 3,96
|
|SKBNK
|1,54
|410.111.905
|% -14,44
|
|ODAS
|3,68
|853.869.491
|% 2,22
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0603
|8,0674
|% -5,30
|
|Euro
|9,5859
|9,6025
|% -5,17
|
|Sterlin
|10,5906
|10,6437
|% -5,20
|
|Frank
|8,8520
|8,9054
|% -6,10
|
|Riyal
|2,1416
|2,1523
|% -5,44
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-64,82
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-45,56
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-281,00
|
|Tam
|3.253
|3.339
|-292,07
|
|Yarım
|1.572
|1.615
|-141,28
|
|Çeyrek
|789
|808
|-70,64
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,34
|-0,67
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|3,91
|
Seans Raporu
16:33
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-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 69 artarak (% 4.20 ) 1, 357
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16:43KUTPO
Yüzde 9.99 oranında artışla 31.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 395 adet işlem
-
16:41ARENA
Yüzde 7.09 oranında artışla 42.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 460, 692 adet işlem
-
16:40BLCYT
Yüzde 9.64 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 579 adet işlem
-
16:39XU100
Endeks 1, 233 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 47 üstünde . İşlem hacmi 27, 089.00 milyon TL de