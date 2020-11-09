***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 16:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887188
BIST
16:351.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,42%
|| 40,71
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:358,0706
En Yüksek
|Değişim
|: -5,27%
|| -0,4487
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:359,6021
En Yüksek
|Değişim
|: -5,18%
|| -0,5243
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:35490,43
En Yüksek
|Değişim
|: -8,30%
|| -44,40
|Açılış
|: 490,43
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
488,85
BIST En Aktif Hisseler16:35
|TAVHL
|15,95
|330.862.936
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|153.745.783
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.414.724
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.628.034
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.106.318
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,54
|405.306.403
|% -14,44
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|261.904.346
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,30
|24.190.492
|% -9,77
|
|SANFM
|13,58
|4.517.620
|% -8,43
|
|GARAN
|7,53
|4.195.487.413
|% 7,88
|
|THYAO
|10,68
|1.736.073.931
|% 9,99
|
|PETKM
|4,45
|1.525.528.573
|% 3,73
|
|YKBNK
|2,50
|1.126.177.314
|% 7,30
|
|AKBNK
|5,42
|1.095.392.398
|% 7,97
|
|GARAN
|7,53
|4.195.487.413
|% 7,88
|
|YKBNK
|2,50
|1.126.177.314
|% 7,30
|
|PETKM
|4,45
|1.525.528.573
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,54
|405.306.403
|% -14,44
|
|ODAS
|3,69
|852.901.787
|% 2,50
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0608
|8,0706
|% -5,27
|
|Euro
|9,5891
|9,6021
|% -5,18
|
|Sterlin
|10,5828
|10,6358
|% -5,27
|
|Frank
|8,8448
|8,8981
|% -6,18
|
|Riyal
|2,1406
|2,1514
|% -5,47
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|489
|490
|-45,23
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|-292,00
|
|Tam
|3.244
|3.329
|-301,69
|
|Yarım
|1.568
|1.611
|-145,93
|
|Çeyrek
|786
|805
|-72,97
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:48ARENA
Yüzde 7.24 oranında artışla 42.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 847 adet işlem
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16:47ZPLIB
Yüzde 7.77 oranında artışla 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 520, 939 adet işlem
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16:46GARAN
Yüzde 8.02 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 131, 305 adet işlem
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16:45ULAS
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 307, 560 adet işlem
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16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 69 artarak (% 4.20 ) 1, 357