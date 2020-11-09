***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2020 16:33
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887189
BIST
16:431.233
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 41,30
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
16:438,0945
En Yüksek
|Değişim
|: -4,99%
|| -0,4248
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
16:439,6464
En Yüksek
|Değişim
|: -4,74%
|| -0,4800
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
16:43486,80
En Yüksek
|Değişim
|: -8,98%
|| -48,03
|Açılış
|: 486,80
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
485,37
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TAVHL
|15,95
|331.523.664
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|154.089.223
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.120.767
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|19.651.070
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.342,40
|67.421.436
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,53
|424.476.815
|% -15,00
|
|EUYO
|8,46
|966.030
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|265.522.276
|% -9,97
|
|GLRYH
|13,49
|25.247.133
|% -8,48
|
|SANFM
|13,58
|5.004.372
|% -8,43
|
|GARAN
|7,55
|4.323.918.940
|% 8,17
|
|THYAO
|10,68
|1.737.164.082
|% 9,99
|
|PETKM
|4,47
|1.552.066.327
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,50
|1.174.328.423
|% 7,30
|
|AKBNK
|5,43
|1.127.220.238
|% 8,17
|
|GARAN
|7,55
|4.323.918.940
|% 8,17
|
|YKBNK
|2,50
|1.174.328.423
|% 7,30
|
|PETKM
|4,47
|1.552.066.327
|% 4,20
|
|SKBNK
|1,53
|424.476.815
|% -15,00
|
|ODAS
|3,67
|855.821.848
|% 1,94
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0913
|8,0945
|% -4,99
|
|Euro
|9,6234
|9,6464
|% -4,74
|
|Sterlin
|10,5877
|10,6408
|% -5,23
|
|Frank
|8,8498
|8,9032
|% -6,13
|
|Riyal
|2,1412
|2,1519
|% -5,45
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|-58,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-43,01
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-281,00
|
|Tam
|3.253
|3.339
|-292,07
|
|Yarım
|1.572
|1.615
|-141,28
|
|Çeyrek
|789
|808
|-70,64
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,66
|
|B. Petrol
|43,29
|43,29
|3,84
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Seans Raporu
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