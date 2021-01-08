***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.01.2021 09:51
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898038
BIST
12:111.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:117,3949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0468
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:119,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0291
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:11450,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,00
|Açılış
|: 450,15
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:11
|INVEO
|58,30
|50.057.671
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|92.871.584
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.214.155
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|452,30
|266.054.790
|% -6,82
|
|EKGYO
|2,53
|1.167.521.857
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|885.537.456
|% 0,95
|
|THYAO
|12,89
|847.448.744
|% 1,66
|
|OTKAR
|413,30
|695.352.909
|% -4,08
|
|KRDMD
|6,21
|591.335.784
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.167.521.857
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|885.537.456
|% 0,95
|
|PETKM
|5,28
|549.577.904
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|156.569.470
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,21
|591.335.784
|% 4,72
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3907
|7,3949
|% 0,64
|
|Euro
|9,0429
|9,0517
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,0206
|10,0708
|% 0,86
|
|Frank
|8,3119
|8,3619
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9669
|1,9767
|% 0,76
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-25,88
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|-15,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|0,31
|